صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً على وافد باكستاني بالسجن شهراً «مع إيقاف التنفيذ»، وتغريمه 5000 ريال، ومصادرة شهادة جامعية مزورة من كلية هندسة. جاء ذلك على خلفية إدانته بتزويرها وتقديمها إلى الهيئة السعودية للمهندسين.

كانت هذه تفاصيل خبر السجن والغرامة لباكستاني زوَّر شهادة «كلية الهندسة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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