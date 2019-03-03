- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين: إن عدد السجلات التجارية التي تم إصدارها للمقاهي بجميع مناطق المملكة في عام 2018 بلغت 6272 سجلاً تجارياً.
وأوضح الحسين رداً على سؤال طرحه عبر صفحته على “توتير” لمتابعيه عن توقعاتهم للعدد، أن عدد السجلات التجارية المصدرة للمقاهي العام الماضي بلغ 6272 سجلاً تجارياً في مختلف مناطق المملكة، بنسبة نمو بلغت 21٪ عن أعداد سجلات عام 2017 وعددها 5152 سجلاً.
وبيَّن أن عدد السجلات لا يعني عدد المحلات، قائلاً: “هذه من التسهيلات التي أقرتها الوزارة مؤخراً، أنه باستطاعتك افتتاح فروع كثيرة لنشاطك التجاري بسجلك التجاري دون الحاجة لإصدار سجل جديد ودفع رسوم مالية أخرى، ما دام نفس النشاط بنفس المنطقة الإدارية، وهذه فيها توفير مصاريف مالية على المنشأة”.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «التجارة» يكشف عدد السجلات الصادرة للمقاهي عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.