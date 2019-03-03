الطموح حياة جديدة

صحيفة الخليج الإلكترونية

لنّعرف الطموح قليلاً، وُصف الطموح بأنه حريقٌ داخلي يُعطي صاحبه طاقة لإنجاز أهدافه، ويمكن أن يكون أيضاً “استياء عام” من الوضع الذي يكون فيه الشخص ويدفعه لإنجاز شيء أكبر.

لذلك إصنع لنفسك حياة جديده عنوانها الطموح

إجعل لك طريق تحدد به مصيرك لن يأتي كل ذلك دفعةً واحده (مشوار الألف ميل ،، يبدأ بخطوه)

والفشل هو أول خطوات النجاح

بالإصرار والإراده تحقق المستحيل

لا تيأس الطريق أمامك وأنت مستقبله

إجعل لك من تنظيم الوقت فرصه لإبراز قدراتك

ولا تجعل “الفراغ” يُسيطر على وقتك وحياتك

فكلّ شخص يملك الحقَّ الكامل في تَبنّي مستويات الطموح التي تتناسبُ مع بيئته، وقدراته، وإمكانيّاته،

حيث يطمح البعض إلى تحقيق النجاح على المستوى الدراسيّ، أو العِلميّ، أو المهنيّ، بينما يطمح البعض الآخر للوصول إلى عمل مُستقِرّ، ونجد آخرين يكمنُ طموحهم في تحقيق حياة سعيدة، إجعل نظرتك إيجابيه لطموحك وتأكد بأنك سوف تحققها مهما كثرت أمامك العثرات والصعوبات.

والفشل ليس نهاية الطموح بل هو بداية الطريق الصحيح،

تغلب على خوفك من الفشل برغبتك القويه بالنجاح

وفي ختام الحديث ” أنت رؤية المستقبل ”

بقلم

خالد المطيري