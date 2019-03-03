نيويورك تايمز: عملية «سرية» للمارينز على حدود تونس

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نقلت موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس السبت، عن عملية أمنية "سرية"، شاركت فيها قوات المارينز الأمريكية عام 2017 ضد عناصر من تنظيم القاعدة على الحدود بين تونس والجزائر. وقالت الصحيفة إنّ الجنود الأمريكيين خاضوا مواجهات غربي تونس، وتحديدا على الحدود التونسية الجزائرية في عملية تكتمت القيادة الأمريكية عليها لـ"اعتبارات السرية وحماية القوات والحساسية الدبلوماسية". وذكرت الصحيفة، أن فريقا من مشاة البحرية كان في مهمة مدتها 3 أيام مع القوات التونسية عندما خاض "معركة شرسة ضد عناصر تنظيم القاعدة".
وأضافت: "رغم أن المارينز كانوا في مهمة تدريب، وتقديم مشورة ومساعدة، فإنه أشير -في شهادة تقدير للجنود المشاركين- إلى أن المارينز انخرطوا في القتال، بل وكانوا في بعض الأحيان، يديرون سير الأحداث". وتابعت: "جاء في الشهادة أن القوات التونسية قتلت أحد عناصر القاعدة في الاشتباك الأول، لكن الوحدة تعرضت لنيران
وأضافت: "رغم أن المارينز كانوا في مهمة تدريب، وتقديم مشورة ومساعدة، فإنه أشير -في شهادة تقدير للجنود المشاركين- إلى أن المارينز انخرطوا في القتال، بل وكانوا في بعض الأحيان، يديرون سير الأحداث".
وتابعت: "جاء في الشهادة أن القوات التونسية قتلت أحد عناصر القاعدة في الاشتباك الأول، لكن الوحدة تعرضت لنيران دقيقة من الخلف عندما حاول المسلحون الالتفاف عليها، مما أدى إلى إصابة جندي من المارينز".
وأوضحت: "نال أحد أفراد مشاة البحرية تقدير القيادة على رعايته لزميله الجريح ورفعه إلى طائرة مروحية، وأشيد بعنصر آخر لتنسيقه الدعم الجوي من المروحية وتوليه الرماية من المدفع الرشاش بعد إصابة أحد أفراد القوة المدفعية التونسية".
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