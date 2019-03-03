انت الان تتابع نيويورك تايمز: عملية «سرية» للمارينز على حدود تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نقلت موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس السبت، عن عملية أمنية "سرية"، شاركت فيها قوات المارينز الأمريكية عام 2017 ضد عناصر من تنظيم القاعدة على الحدود بين تونس والجزائر. وقالت الصحيفة إنّ الجنود الأمريكيين خاضوا مواجهات غربي تونس، وتحديدا على الحدود التونسية الجزائرية في عملية تكتمت القيادة الأمريكية عليها لـ"اعتبارات السرية وحماية القوات والحساسية الدبلوماسية". وذكرت الصحيفة، أن فريقا من مشاة البحرية كان في مهمة مدتها 3 أيام مع القوات التونسية عندما خاض "معركة شرسة ضد عناصر تنظيم القاعدة".

وأضافت: "رغم أن المارينز كانوا في مهمة تدريب، وتقديم مشورة ومساعدة، فإنه أشير -في شهادة تقدير للجنود المشاركين- إلى أن المارينز انخرطوا في القتال، بل وكانوا في بعض الأحيان، يديرون سير الأحداث". وتابعت: "جاء في الشهادة أن القوات التونسية قتلت أحد عناصر القاعدة في الاشتباك الأول، لكن الوحدة تعرضت لنيران