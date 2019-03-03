انت الان تتابع صحف الإمارات: تصفية «داعش» في سوريا تقترب من النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن اقتحام جنود إسرائيليين منزل فلسطيني كفيف في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، ولم يخرجوا منه إلا بعد أن تركوه مضرجا بدمائه، وروعوا عائلته

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم العديد من القضايا والموضوعات التي سلطت الضوء على أحداث الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت تطورات الأوضاع في الجزائر بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" تناولت الشأن اليمني، حيث نقلت عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قوله أمس خلال لقاء هادي، بوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت والوفد المرافق له، في العاصمة السعودية الرياض، إن "ميليشيا الحوثي، تماطل في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة، على الرغم من مرور أكثر من 80 يوما على اتفاق استوكهولم".

وأضاف هادي أن "ميليشيا الحوثي تعنتت في الإفراج الشامل والكامل عن كل المعتقلين والمحتجزين والأسرى، كإجراء إنساني وخطوة من خطوات بناء الثقة تم الاتفاق عليها في استوكهولم، وكذلك استمرار حصار مدينة تعز". وذكرت صحيفة "الخليج" أن هادي أكد قائلا "ستظل أيادينا ممدودة للسلام، وسنبقى حريصين كل الحرص على تنفيذ

وأضاف هادي أن "ميليشيا الحوثي تعنتت في الإفراج الشامل والكامل عن كل المعتقلين والمحتجزين والأسرى، كإجراء إنساني وخطوة من خطوات بناء الثقة تم الاتفاق عليها في استوكهولم، وكذلك استمرار حصار مدينة تعز".

وذكرت صحيفة "الخليج" أن هادي أكد قائلا "ستظل أيادينا ممدودة للسلام، وسنبقى حريصين كل الحرص على تنفيذ اتفاق استوكهولم المتصل بالحديدة وموانيها، وكذلك ملف المعتقلين والأسرى والمحتجزين". وأشاد هادي، بجهود بريطانيا الحميدة ومساعيها الدؤوبة للدفع نحو السلام والاستقرار الذي يتطلع إليه، وينشده الشعب اليمني في إطار متابعة تنفيذ اتفاق استوكهولم، والذي يعد مفتاح السلام والخطوة الأولى على طريق إحلال السلام الكامل في اليمن. وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذت عملية إنزال خامسة، أمس، لإمداد قبائل حجور بمديرية كشر في محافظة حجة، شملت مواد طبية وغذائية ومعدات عسكرية، بينما تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير منطقة بني معين بمديرية رازح بصعدة، في حين واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدافها مواقع القوات اليمنية المشتركة في الحديدة.

وبالانتقال إلى الشأن السوري وتحت عنوان "معركة تصفية داعش في شرقي سوريا تقترب من النهاية"، كشفت "الخليج" عن مقتل 10 مسلحين من تنظيم "داعش" وأربعة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال القصف والاشتباكات الدائرة في مزارع الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور، والتي تعد آخر معاقل التنظيم شرقي سوريا، بينما أكدت "قسد" سيطرتها على 6 نقاط داعشية في البلدة، مشددة على اقتراب اجتياح المواقع الأخيرة للتنظيم في آخر جيوبه. بينما أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى تفجير انتحاري استهدف اجتماعا لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة، حيث قتل وجرح عدد من قوات سوريا الديمقراطية أمس السبت، بهجوم استهدف أحد مقراتها في الرقة شمال شرق سوريا فضلا عن تفجير عبوة ناسفة.

ونفذ أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي هجوما استهدف مبنى العلاقات العسكرية في الرقة بسلاح رشاش. ولفتت المصادر إلى أن مواجهات دارت داخل المقر أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر قوات سوريا الديموقراطية، قبل أن يتمكن عناصرها من قتل منفذ الهجوم.

وتحت عنوان "تقرير يفضح اعتداءً إسرائيليا وحشيا على فلسطيني كفيف"، كشفت "الخليج" عن اقتحام جنود إسرائيليين منزل فلسطيني كفيف في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، ولم يخرجوا منه إلا بعد أن تركوه مضرجا بدمائه، وروعوا عائلته. وروت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" في تقرير لها تفاصيل قصة منذر مزهر (47 عاما)، الذي يعاني من السكري وفقد بصره من سنوات ولا يستطيع السير إلا بمساعدة آخرين. كما يضطر مزهر، وهو موظف متقاعد، إلى الذهاب للمستشفى 3 مرات أسبوعيا، بسبب إصابته بالفشل الكلوي.

وبالانتقال إلى السودان، أوضحت "البيان" تحت عنوان "السودان يكذّب "الجزيرة" وينفي لقاء مدير مخابراته مع الموساد"، حيث أكدت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات السوداني أن قناة الجزيرة القطرية تبث الشائعات والأكاذيب في خدمة أجندة مشبوهة تعمل لأجلها، وتسعى من خلالها إلى جرّ الخرطوم لبناء علاقة مع إسرائيل. ونفى الجهاز ما بثته قناة الجزيرة، أول من أمس، حول لقاء مديره العام صلاح عبد الله قوش، مع رئيس الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي، مؤكدا أن ما نشرته القناة عارٍ من الصحة ويفتقد المهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة وتزعم التزامها بها.

تصدر الشأن الجزائري عناوين الصحف أيضا، حيث أفادت "الإمارات اليوم" أن اليوم تنتهي المهلة القانونية في الجزائر للتقدم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، في حين لم تقدم حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوراق ترشحه رسميا حتى مساء أمس، وسط تظاهرات في مناطق عدة طالبت بعدم ترشحه. بينما أوضحت "الاتحاد"، أن الرئيس الجزائري الذي يعتزم الترشح لولاية خامسة، أعلن عن ممتلكاته امتثالا لقانون الانتخابات الذي يلزم كل مترشح للرئاسة بالإعلان عن كل ممتلكاته. ويتوقع أن يودع بوتفليقة ملف الترشح لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد، وقد ينوب عنه في هذه المهمة مدير حملته الانتخابية الجديد، عبد الغاني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية. "الخليج" تناولت الأوضاع في فرنسا تحت عنوان "السترات الصفراء تتوعد حكومة ماكرون بعدم النوم"، حيث أشارت إلى مواصلة محتجي "السترات الصفراء" احتجاجهم في أنحاء فرنسا، أمس السبت السادس عشر على التوالي. وبالتزامن مع انتهاء "النقاش الكبير"، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي هذا الشهر، دعا المحتجون إلى التصعيد؛ بتنظيم تظاهرات، توعدوا أن "تحرم حكومة ماكرون من النوم"، بينما جدد الأخير دعوته إلى الهدوء، رافضا أعمال العنف، التي ترافق هذه الاحتجاجات.

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