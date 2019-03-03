دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سماعات آبل AirPods 2

كما نعرف جميعًا عن أبل، فهي تعمل دائمًا على إطلاق تحديثات لأجهزتها بالتزامن مع توفير إضافات أحدث من سماعات وغيرها، وبات الجمهور منذ فترة ينتظر تحديث جديد لسماعة AirPods اللاسلكية، لكن آبل تبدو أنها أخرت إطلاق جيل جديد بسبب رغبتها في توفير إضافات كبيرة لها.

فحسب أخر التسريبات من الموقع الإسباني Applesfera، ستقوم شركة آبل بإطلاق سماعة AirPods 2 في 29 من مارس الجاري في مؤتمرها السنوي، حيث أن تقارير سابقة أشارت لرغبتها بتحديث أجهزة آيباد وإطلاق نسخة رخيصة الثمن لتوسيع دائرة الجمهور.

ويعتبر الشيء الأكثر جذبًا في تسريب اليوم حول سماعة AirPods 2 هو تأكيد تقرير قدومها مع مزايا تساعد على مراقبة صحة الإنسان، وذلك ربما من خلال وضع مستشعرات للصحة كما هو الحال مع ساعة الشركة.

وربما يبدو الأمر مشوقًا كوننا لم نعتاد على رؤية مثل هذه المزايا في السماعات، لكن لا يمكن الجزم بشكل كامل بما سيأتي معها حتى الآن بسبب قلة المعلومات.

التدوينة تسريبات حول وصول سماعة AirPods 2 في 29 مارس مع مزايا لمراقبة الصحة ظهرت أولاً على عالم التقنية.