عريقات يدعو الدول العربية والإسلامية إلى حماية الأقصى ضد الإجراءات الإسرائيلية

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وقال بيان صادر عن المنظمة إن صائب عريقات أمين سر اللجنة أرسل "رسالة رسمية عاجلة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين والدول الإسلامية حول آخر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها القدس الشريف"، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
وأوضح في رسالته أن الاعتقالات الإسرائيلية "طالت الرموز الوطنية والدينية في المدينة، بما في ذلك إبعاد فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس ونائبه الشيخ د.ناجح بكيرات".
وقال في بيان "إن اتخاذ الإجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيسا وأعضاء واتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميما وتمسكا بأن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وهو غير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة".
وتتولى الأردن الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس بموجب اتفاق خاص مع السلطة الفلسطينية.
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