مصر.. حبس متهم سابع في حادث القطار الذي أودى بحياة 22 شخصًا

القاهرة/ الخليج 365-

قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، حبس متهم سابع في قضية حادث القطار الذي أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة العشرات.

والمتهم السابع الذي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه مساء أمس السبت، هو مشرف تحويل حركة القطارات.

كما قررت النيابة، وفق بيان لها، اليوم، إخضاع جميع المتهمين للكشف الطبي، لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وإحضار الملفات الوظيفية، واستعجال تحريات الأمن العام عنهم.

وأمس السبت، قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين بينهم سائقا قطارين ومساعدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة "القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة".

وصباح الأربعاء 27 فبراير/ شباط الماضي، انفجر خزان الوقود لقاطرة قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.



وأعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية بدونه وأسفرت عن الحادث.



وعقب ساعات من وقوع الحادث، قدم وزير النقل هشام عرفات، استقالته، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبولها، وتكليف وزير الكهرباء محمد شاكر، بحقيبة النقل مؤقتا، لحين تعيين وزير جديد، وسط انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وخلال الـ17 عاما الأخيرة، شهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، بينها أسوأ حادث للسكك الحديدية بالبلاد في 2002، الذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.