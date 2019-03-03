إسرائيل تعتقل حارسا لـ"الأقصى" وتقرر إبعاد آخر لـ 6 شهور

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حارسا من المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما أفاد مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس.



وقال الدبس في بيان إن "قوات الاحتلال اعتقلت الحارس محمد الصالحي، أثناء خروجه من المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة".



كما سلمت السلطات الإسرائيلية، الأحد، حارس المسجد الأقصى عرفات نجيب قرار إبعاد عن مركز عمله في المسجد لمدة 6 أشهر، وفق المصدر ذاته.



وكانت قوات إسرائيلية قد اعتقلت الحارس عرفات قبل أسبوع، وأفرجت عنه بشرط الابعاد لمدة 7 أيام، فيما استدعته اليوم لتسليمه أمر إبعاد عن الأقصى لستة أشهر، بحجة المشاركة في فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة في المسجد المبارك.



وفي وقت سابق اليوم، أصدرت السلطات الإسرائيلية في القدس قرارا بإبعاد رئيس مجلس أوقاف القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، لمدة أربعين يوما، والشيخ ناجح بكيرات لمدة 4 شهور، عن المسجد الأقصى.



وتأتي هذه الإجراءات ضد الفلسطينيين في القدس، على خلفية رفض إغلاق الشرطة الإسرائيلية البوابة الخارجية لباب الرحمة في ساحة الأقصى، وإزالة القيود التي وضعتها الشرطة على البوابة وفتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ عام 2003، رغم قرار المحاكم الإسرائيلية بعدم فتحه.

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