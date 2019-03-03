الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب إسرائيل بالإفراج عن مصور "الخليج 365"

بروكسل/ الخليج 365

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، السلطات الإسرائيلية، بالإفراج الفوري عن مصور "الخليج 365" مصطفى خاروف والعدول عن قرار ترحيله من مدينة القدس .

جاء ذلك في خطاب للمدير العام للاتحاد، أنطوني بالنجير، وجهه، الجمعة، إلى رئيس هيئة البث الإسرائيلية، نتزان شن.

واعتبر الخطاب أن أي قرار من شأنه ترحيل "خاروف" عن مدينة القدس أو الأراضي الفلسطينية بمثابة "انتهاك لحرية الإعلام".

كما أوضح أنّ أية مشكلات يواجهها "خاروف" فهي نتيجة لعمله الصحفي، لاسيما بعد تعاونه مع وكالة الخليج 365 منذ أغسطس/ آب 2018، وبداية التعامل معه كمقيم غير شرعي من قبل السلطات الإسرائيلية.

ووفقا للاتحاد، يقيم "خاروف" في القدس منذ 20 عاما، ووالداه فلسطينيان وزوجته فلسطينية.

وأمس، أعرب معهد الصحافة العالمي (مقره العاصمة النمساوية فيينا) عن قلقه حيال اعتقال خاروف.

ولفت إلى أن احتمال ترحيل خاروف خارج الحدود الفلسطينية، سيجعله من الناحية الإجرائية "عديم الجنسية"، مشيرا إلى عدم وجود أي قضية جنائية ضد مصور الخليج 365.

واعتلقت الشرطة الإسرائيلية مصور الخليج 365 في مدينة القدس، مصطفى خاروف، يوم 22 يناير/كانون الثاني 2019، ومنذ ذلك الحين يقبع في سجن "غفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين.

وتطالب النيابة الإسرائيلية بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية رغم كونه وكافة أفراد عائلته من القدس، لأنه وُلد في الجزائر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.