السعودية تودع 334 مليون دولار في "المركزي الأردني"

عمان/ الخليج 365



نقلت قناة العربية، الأحد، عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قوله إن بلاده أودعت مبلغ 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، كأحد التزاماتها بقمة مكة.



وأضاف الجدعان، للقناة السعودية، أن الرياض، "قدمت الدعم للأردن من خلال الصندوق العربي السعودي.. نبحث مع الأشقاء في الكويت والإمارات مجالات دعم إضافية".



وفي يونيو/ حزيران 2018، عقدت السعودية والإمارات والكويت والأردن قمة رباعية في مكة، بهدف تقديم دعم لعمّان، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.



وخرجت القمة بتقديم دعم للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار، موزعة على ودائع في البنك المركزي بقيمة 1.16 مليار دولار، والمبلغ المتبقي استثمارات وقروض ميسرة.



وذكر الوزير السعودي، أن بلاده ملتزمة كذلك بدعم موازنة الأردن بقيمة 250 مليون دولار، "منها 50 مليون دولار قدمناها العام الماضي، و50 مليون أخرى هذا العام".



وأعلنت السعودية عن تحديد استثمار جديد بين البلدين، برأس مال 3 مليارات دولار، عبر تأسيس صندوق جديد، تحت اسم الصندوق السعودي الأردني.



وسيقوم الصندوق الذي لم يعلن عن تفاصيل تمويله، بتأسيس خط سكة حديد بين مدينتي العقبة ومعان (جنوبي الأردن)، وإقامة ميناء جاف في معان، بقيمة إجمالية 700 مليون دولار.

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