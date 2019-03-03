الشعب الأفغاني يتبرع بمليون دولار لصالح الأونروا

اسطنبول/ الخليج 365

تبرعت أفغانستان بمليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وبهذه المناسبة أقيمت الأحد مراسم في اسطنبول، بمشاركة وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والفلسطيني رياض المالكي.



وثمن تشاووش أوغلو في كلمته، التبرع المقدم من الشعب الأفغاني الذي يعاني ظروفا صعبة، لصالح اللاجئين الفلسطينيين.



وأوضح أن الولايات المتحدة، تحاول اخضاع الفلسطينيين ولاسيما اللاجئين الذي يعيشيون ظروفا صعبة، عبر ممارسة ضغوط، في النواحي المالية، على وجه الخصوص.



وأضاف: "نحن ضد هذا الأمر، وشاهدنا كيف أن المجتمع الدولي أيضا يرفض ذلك، من خلال مشروعي القرارين اللذين تمكنا من تمريرهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وأردف تشاووش أوغلو، أن "الشعب الأفغاني ربما بحاجة لهذه المليون دولار، أكثر من الفلسطينيين، بسبب الظروف التي يمرون بها، حيث يعاني من الإرهاب وصعوبات أخرى شتى".



ولفت إلى أن "الشعب الأفغاني تناسى همومه، وجمع هذا المبلغ وتبرع به من أجل مواصلة أبناء اللاجئيين الفلسطينيين تعليمهم، وأيضا كي لا يبقى الأشقاء الفلسطينيون دون مأوى وطعام وشراب".

وأشار تشاووش إلى أن تركيا ستساهم بمليون دولار، في المرحلة التأسيسة للصندوق الوقفي، الذي قررت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، إنشاءه، خلال اجتماع أبوظبي، لضمان التمويل المستدام لأنشطة وكالة "أونروا" ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره قال المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول إن هذه الخطوة من الشعب الأفغاني "لفتة تستحق التقدير".



وأردف أن اللاجئين الفلسطينيين يعتقدون في هذه الفترة أن العالم قد نسيهم بشكل عام.



وأضاف أن الرسالة المقدمة اليوم، تعد مؤشرا هاما للغاية، على أن "العالم لم ينساهم ويتذكر نضالهم، وأن كرامتهم الإنسانية ذات أهمية".



وأعرب عن شكره لتركيا في ظل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على دعمها للأونروا في هذه الفترة الحرجة، خاصة بعد وقف الولايات المتحدة دعمها للأونروا.



من جهته نوه السفير الأفغاني، لدى أنقرة، عبدالرحيم سيدجان، أن دعوة الرئيس أردوغان للعالم الاسلامي لنصرة الشعب الفلسطيني، ودعم الأونروا وغيرها من المؤسسات الخيرية التي تعنى بشؤون اللاجئين، شكلت خطوة إيجابية بالنسبة لهم لجمع التبرعات.



وأردف :"وبهذه الصورة، قررنا جمع مليون دولار والتبرع به لصالح اللاجئين الفلسطينيين، عبر الأونروا، للمساهمة في تلبية احتياجاتهم التعليمية والأساسية".



وشدد على أن هذا المبلغ مقدم من الشعب الأفغاني، وأعرب عن دعمه لمبادرة منظمة التعاون الاسلامي في هذا الملف.

ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لمد يد العون للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة.



وفي ختام المراسم، قدم السفير الأفغاني سيدجان، وثيقة التبرع بمليون دولار، إلى المفوض العام للأونروا، كرينبول، بحضور تشاووش أوغلو ونظيره الفلسطيني.

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