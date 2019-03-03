انطلاق المؤتمر البرلماني العربي بالعاصمة الأردنية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأفاد مراسلنا بأن المؤتمر يعقد في أحد فنادق العاصمة عمّان، ويستمر ليومين، بمشاركة رؤساء برلمانات 16 دولة عربية، إضافة لممثلين عن بقية البرلمانات العربية.

علي عبد العال، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس الشعب المصري، قال في الكلمة الافتتاحية: "نحن هنا اتخذنا عنوانا رئيسيا له وموضوعا محوريا وهو موضوع القدس، والسبب في ذلك ما اتخذته الإدارة الأمريكية من قرار، عصف بكل المبادئ الإنسانية".

وتابع "هذا القرار الأرعن الذي اعتبر القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، تنكر لكل مبادئ القانون الدولي وهو عديم الأثر ومنعدم من الناحية القانونية ولا نعتد به على الإطلاق".

وأردف "هذه الأرض العزيزة علينا، دفع العرب الغالي والنفيس لتحريرها.. خضنا حروبا كثيرة من أجل القضية الفلسطينية، وكانت المأساة عام 1967، حيث احتل المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وبيّن بأن الاحتلال مهما طال أجله لن "يضيع الحق"، والحل الوحيد الذي يمكن أن نقبل به "دولتان تعيشان جنباً إلى جنب".

ولفت بأن موضوع القدس، قضية العرب الأولى، الوحيد على جدول الأعمال.

أما عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، فأشار بأنه "نجتمع اليوم وسط ظروف عربية دقيقة، وملفات عالقة، وقضايا تتطلع شعوبنا إلى حلها، على أسس من العدالة واستعادة الأمن والاستقرارِ لمنطقتنا العربية".

واستدرك "بالنظر إلى هذا الواقع الذي نتطلع إلى تغييره، فمطلوب منا تكثيف جهودنا العربية الجامعة، وتسليحها بالإرادة الصلبة، من خلال إعادة الزخم لمؤسسات العمل العربي المشترك، والتي نمثل نحن واحدة من أعمدتها عبر اتحادكم البرلماني".

ويشارك رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، في أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة.‎

كما يشارك رؤساء وممثلي برلمانات مصر والجزائر والكويت ولبنان والمغرب وتونس والسودان والصومال والعراق واليمن والامارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر وجزر القمر وجيبوتي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.