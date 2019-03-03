القوات_الجوية تعلن #وظائف_شاغرة على بند الأجور والمستخدمين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم (الأحد) وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن موعد التقديم على هذه الوظائف يبدأ من اليوم 26/ 6/ 1440هـ إلى الخميس المقبل 30/ 6/ 1440هـ وذلك عن طريق موقعالقوات الجوية الالكتروني، حسب الشروط والمؤهلات والخبرات الموضحة.

وأشارت إلى أن شروط التقديم هي:

أ- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ب- أن يكون المتقدم مكملا السن المحددة لفئة الوظيفة وهي:

1- 20 عاما من العمر لوظيفة (مراسل مكتبي) و(مراسل).

2- 17 عاما من العمر لوظيفة (معقب) و(عامل حرفي).

ج- أن يكون المتقدم لائقا صحيا للخدمة.

د- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

هـ- أن يكون المتقدم حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

و- أن يكون المتقدم غير محكوم علية بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

ز- أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.