أفغانيين يحتالان على 4عملاء بنوك ويسرقا 700 ألف ريال

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على متهمين قاما بترصد عملاء البنوك وسرقة 700 ألف ريال من 4 عملاء عبر خداعهم.
وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي باشرتها الجهات الأمنية أسفرت عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية الأفغانية، بالعقد الثالث من العمر.
وأضاف أن الأدلة أثبتت ترصدهم لعملاء البنوك في محافظة جدة، بعد خروجهم منها، وإيهامهم بوجود خلل في إطارات مركباتهم أو تسرب زيوت منها، وانتهاز فرصة ترجلهم منها لسرقة الأموال التي تم سحبها من البنوك، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.
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