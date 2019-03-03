الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه: القطاع سيسهم في إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل

صحيفة الخليج الالكترونية

شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه الأستاذ عمرو باناجه الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019، في برنامج فعاليات احتفال غرفة جدة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبحضور عدد من المسؤولين.

وجاءت مشاركة باناجه في الجلسة الحوارية الثالثة التي كانت بعنوان” نحو وسائل سياحية وترفيهية هادفة”، حيث ناقش المشاركون خلالها التشريعات والأنظمة القادمة والداعمة للقطاع، والدور المأمول من أصحاب الأعمال في الفترة القادمة، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الأعمال، بالإضافة إلى دور غرفة جدة في دعم القطاع السياحي والتطلعات والآمال المتعلقة بالجهات الحكومية.

وتقدم باناجه بالتهنئة لمسؤولي الغرفة التجارية بجدة على مرور 75 عاماً على التأسيس، مؤكداً أن مدينة جدة أرض خصبة للاستثمار في قطاع الترفيه، مشيراً الى أن أهداف الهيئة الرئيسية بناء شراكات مثمرة مع رجال الأعمال لتنمية القطاع في المنطقة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الغرفة التجارية بجدة لتنشيط دور قطاع الترفيه. ولفت في حديثه إلى أن القطاع سيسهم في إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل في مجال الترفيه، داعياً لدعم فكرة التعليم من خلال الترفيه.