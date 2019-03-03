توفر 5620 وظيفة صحية للمواطنين والمواطنات فقط.. هنا رابط التقديم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) عن 5620 وظيفة صحية للمواطنين والمواطنات فقط، مبينةً أن التقديم يمتد لمدة أسبوعين ابتداءً من تاريخ 3/3/2019م.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلنة تأتي حسب عدد من المسميات الوظيفية، أبرزها: طب بشري، تمريض، تخدير، قبالة، مختبر، عمليات، بصريات، أشعة، علاج طبيعي، أجهزة طبية، وغيرها.

ودعت الوزارة الراغبين في التوظيف ممن تنطبق عليهم المؤهلات المطلوبة للدخول على بوابة التوظيف بوزارة الصحة، عبر الرابط .