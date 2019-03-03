توفر 5620 وظيفة صحية للمواطنين والمواطنات فقط.. هنا رابط التقديم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) عن 5620 وظيفة صحية للمواطنين والمواطنات فقط، مبينةً أن التقديم يمتد لمدة أسبوعين ابتداءً من تاريخ 3/3/2019م.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلنة تأتي حسب عدد من المسميات الوظيفية، أبرزها: طب بشري، تمريض، تخدير، قبالة، مختبر، عمليات، بصريات، أشعة، علاج طبيعي، أجهزة طبية، وغيرها.
ودعت الوزارة الراغبين في التوظيف ممن تنطبق عليهم المؤهلات المطلوبة للدخول على بوابة التوظيف بوزارة الصحة، عبر الرابط .
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