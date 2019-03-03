نتنياهو لبوتين: إيران وحلفاؤها أكبر تهديد للشرق الأوسط

© Sputnik . Mikhail Klimentiev القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلته قناة "روسيا 1": "أكبر تهديد لاستقرار وأمن المنطقة — إيران وحلفاؤها". وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هدف إخراج القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا. ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية تصريحات نتنياهو التي أدلى بها صباح اليوم الأحد في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، جاء فيها أنه اتفق مع الرئيس الروسي "على إخراج القوات الإيرانية التي وصلت سوريا بعد بدء الحرب الأهلية فيها".

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