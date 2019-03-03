انت الان تتابع الإمارات: فلسطين جوهرية للأمتين العربية والإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة: إن "القضية الفلسطينية جوهرية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية"، مؤكدا على ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن منظمة التعاون الإسلامي أنشأت من يومها الأول لدعم وخدمة القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية القدس الشريف.

وتابع "نحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي لاقت دعمًا من الدول العربية ومن المنظمة ولاقت أيضا دعمًا واسعًا من مختلف دول العالم، وإن دولة الإمارات ملتزمة بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وندعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين".وأضاف