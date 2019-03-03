انت الان تتابع معركة الأكراد الأخيرة.. «داعش» يقترب من نهايته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تصاعدت حدة المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في المعركة الأخيرة التي تدور في منطقة الباغوز بمحافظة دير الزور السورية شرقي الفرات. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مواصلة المقاتلين الأكراد قصف مناطق تواجد التنظيم، مستخدمين القذائف المدفعية والصاروخية في محاولة للضغط على التنظيم، وفرض الأمر الواقع عليه والاستسلام. وأوضح المرصد السوري، أن نحو 10 من تنظيم داعش قتلوا خلال الاشتباكات، بينما قُـتل 4 من سوريا الديمقراطية إثر انفجار لغم.

وبحسب المرصد، تواصل طائرات التحالف الدولي تحليقها في سماء المنطقة، وتراقب عن كثب تحركات عناصر التنظيم، حيث يسعى التحالف لمنع عودة داعش مجددًا إلى المناطق المحررة.وأشار إلى أن نحو 300 من مسلحي التنظيم وعائلاتهم ومدنيين خرجوا إلى مناطق سوريا الديمقراطية، وضمت هذه الدفعة عشرين أجنبيا من تنظيم "داعش".وأكدت