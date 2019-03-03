انت الان تتابع إسرائيل تقصف مواقع لحماس فى قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، السبت، قصفا على مواقع تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، بطائرة عسكرية. وقالت مصادر فلسطينية: إن "القصف استهدف موقع رصد على الأطراف الشرقية وسط قطاع غزة، ما خلف أضرارًا مادية من دون وقوع إصابات. من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف تم ردًا على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، وهو مادفع الجيش الإسرائيلي للرد على مصدر الهجمات.

ويتظاهر شبان فلسطينيون عند ساعات المساء بشكل شبه يومي قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرات العودة التي قُتل فيها أكثر من 260 فلسطينيًا منذ انطلاقها 30 مارس 2018.وتطالب مسيرات العودة، التي تعتبرها إسرائيل أعمالا عدائية ومسًا بسيادتها، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف