إسرائيل تقصف مواقع لحماس فى قطاع غزة

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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، السبت، قصفا على مواقع تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، بطائرة عسكرية. وقالت مصادر فلسطينية: إن "القصف استهدف موقع رصد على الأطراف الشرقية وسط قطاع غزة، ما خلف أضرارًا مادية من دون وقوع إصابات. من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف تم ردًا على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، وهو مادفع الجيش الإسرائيلي للرد على مصدر الهجمات.
ويتظاهر شبان فلسطينيون عند ساعات المساء بشكل شبه يومي قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرات العودة التي قُتل فيها أكثر من 260 فلسطينيًا منذ انطلاقها 30 مارس 2018.وتطالب مسيرات العودة، التي تعتبرها إسرائيل أعمالا عدائية ومسًا بسيادتها، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف
ويتظاهر شبان فلسطينيون عند ساعات المساء بشكل شبه يومي قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرات العودة التي قُتل فيها أكثر من 260 فلسطينيًا منذ انطلاقها 30 مارس 2018.
وتطالب مسيرات العودة، التي تعتبرها إسرائيل أعمالا عدائية ومسًا بسيادتها، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
وأصيب أول أمس 17 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي، في مواجهات قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل، خلال احتجاجات "مسيرات العودة".
وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات، حيث أشعل عدد من المتظاهرين إطارات سيارات، ورشقوا بالحجارة العربات العسكرية الإسرائيلية المصفحة قرب الحدود.
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