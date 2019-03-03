بوتفليقة يعود إلى الجزائر بعد رحلة علاجية في جنيف

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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد، اليوم السبت، بعد رحلة علاجية في جنيف، بحسب "العربية.نت". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق، خبر تعيين عبدالغني زعلان مديرا لحملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، خلفا لعبد المالك سلال. وكان مصدر رسمي جزائري قال لـ"يورونيوز"، أمس الجمعة، إن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون وجوده على متنها. وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا الخميس الماضي أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.
وأضاف المصدر، أن الرئيس الجزائري استدعى أول من أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسا لوزراء البلاد. وفي إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، قال المصدر إن قائد الجيش الجزائري طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى يوم
وأضاف المصدر، أن الرئيس الجزائري استدعى أول من أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسا لوزراء البلاد.
وفي إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، قال المصدر إن قائد الجيش الجزائري طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى يوم الثالث من مارس.
وتظاهر آلاف الأشخاص في نقاط مختلفة بالعاصمة الجزائرية، عقب صلاة الجمعة، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
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