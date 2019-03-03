مركبة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

التحمت مركبة “كرو دراجون” غير المأهولة والتابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية بنجاح، اليوم الأحد، بمحطة الفضاء الدولية، في خطوة تقرب الشركة الخاصة من تحقيق هدفها بإرسال أشخاص إلى الفضاء.

وأعلن خبراء وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، اكتمال الالتحام الصعب في بث مباشر عبر الإنترنت لعملية الالتحام اليوم، وسط تصفيق وهتافات الفرحة داخل غرفة التحكم الخاصة بالشركة.

وبعد ذلك بقليل، أشادت الشركة التي يمتلكها قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، عبر موقع “تويتر”، للتواصل بالخطوة الناجحة، ووصفت الالتحام بأنه “الأول لمركبة فضاء تجارية من حيث البناء والتشغيل، ومصممة لنقل طاقم”.

وانطلقت مركبة “سبيس إكس كرو دراجون”، ذاتية التوجيه على متن صاروخ طراز “فالكون 9″، أمس السبت من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا بولايلة فلوريدا.

وتعتبر هذه المهمة غير المأهولة، والتي تحمل اسم (ديمو1-)، فرصة لـ”سبيس إكس” لإظهار أنها تستطيع بناء مركبة فضائية يمكنها نقل البشر إلى الفضاء.

وكانت بعثات “سبيس إكس” إلى الفضاء قبل ذلك تقتصر على حمل الإمدادات والمعدات إلى المحطة الفضائية الدولية.

ومن المتوقع أن تتم المرحلة التالية من المهمة خلال نحو ساعتين ، عندما يتم فتح باب المركبة.