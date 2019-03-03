الفهد بديلا للذئب.. هكذا يطارد الاحتلال فلسطينيو غزة والضفة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بحثا منه على مطاردة الفلسطينيين وقمعهم في قطاع والضفة الغربية، ومناطق المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال، سعى الأخير بتطوير قواته العسكرية، عبر تطوير مركبة مصفحة جديدة مصنعة أمريكيا، لتحل محل مركبات مصفحة قديمة، خلال عام، على الحدود مع قطاع غزة وداخل الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن المركبة الجديدة تسمى "الفهد"، وهي معدة لنقل الجنود ومهام الأمن المستعجل على المناطق الحدودية وداخل الضفة الغربية.

وتزن المركبة قرابة 10 أطنان، وهي من صناعة أمريكية وتصفيح إسرائيلي، وقادرة على حمل 12-14 جنديا بالإضافة إلى حمل 2-6 جنود مصابين.

وفيما يتعلق بسرعة المركبة، فهي تسير بسرعة متوسطة حتى 60 كم في الساعة لغايات الأمان وقادرة على السير بالمناطق الوعرة، أما بخصوص تكلفتها فتصل إلى مليون شيقل غالبيتها من أموال المساعدات الأمريكية السنوية.

ومن المقرر أن تدخل المركبة الخدمة في الجيش خلال عام لتحل محل مركبات "الذئب" التي مضى على استخدامها أكثر من 15 عاما.