برلماني إيراني: لهذا استقال ظريف من خارجية طهران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد 5 أيام من استقالة أهم رجل في خارجية إيران "جواد ظريف"، وبعد أيام من التحليلات والغموض بشأن أسباب الاستقالة، كشف عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، علي رضا رحيمي، خفايا استقالة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، التي أعلن عنها مساء الاثنين الماضي.

وقال رحيمي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن ظريف اضطر إلى إعلان استقالته بشكل رسمي بعدما اتضح له أن رسالة الاستقالة التي بعثها إلى البريد الخاص للرئيس الإيراني حسن روحاني قد تم تسريبها لوسائل الإعلام المعارضة للحكومة، في إشارة إلى إعلام التيار المتشدد.

وأضاف متسائلًا: كيف تم رصد ونشر البريد الإلكتروني السري الخاص بالدكتور ظريف إلى الرئيس؟، مبينًا أن ظريف كان يعلم أن رسالته إلى الرئيس والنص السري لاستقالته قد تم التنصت عليها ونشرها في مواقع إخبارية ووكالات أنباء ، لكنه لا يقول أي شيء لأنه اعتاد عدم إثارة مثل هذه المشاكل.

وأوضح النائب الإصلاحي أن ظريف أوضح ذلك في اجتماع لبعض نواب كتلة الأمل البرلمانية الإصلاحية التي يتزعمها القيادي الإصلاحي محمد رضا عارف.

وفي سياق متصل، نفى مصدر مطلع في مكتب الرئيس حسن روحاني لوكالة أنباء إيرنا الحكومية، استخدام الرئيس روحاني طريقة التواصل عبر البريد الإلكتروني مع وزير الخارجية أو أي من أعضاء حكومته.

وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، ردًا على النائب علي رضا رحيمي لا يوجد أساسًا أي اتصال بين الرئيس ووزير الخارجية وغيره من أعضاء الحكومة عبر البريد الإلكتروني.

وكان الرئيس حسن روحاني رفض الأربعاء الماضي استقالة ظريف، معتبرًا أنها مخالفة لمصالح إيران، الأمر الذي دفع ظريف إلى التراجع والعودة لوزارة الخارجية.

يذكر أن محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران أعلن الاثنين الماضي، استقالته من منصبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستغرام" ، إذ كتب: أتقدم بخالص اعتذاري لعدم قدرتي على مواصلة العمل، وعن جميع أوجه القصور.