أستراليا تطرد المدانين بارتكاب عنف منزلي

أعلنت السلطات الأسترالية طرد الزوار المدانين بارتكاب جرائم عنف بحق نساء أو أطفال من البلاد، وعدم السماح لهم بدخول أراضيها مرة أخرى، وفقا للعين الإخبارية.

وتستند القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، الخميس، إلى تشريع قائم بالأساس يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن ما لا يقل عن سنة من الحصول على تأشيرة دخول.

وقال وزير الهجرة الأسترالي ديفيد كولمان، في بيان: "أستراليا لن تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي"، مشددا على أن مرتكبي العنف ضد نساء أو أطفال غير مرحب بهم في أستراليا حتى لو لم تصدر عقوبة في حقهم.

وسبق أن رفضت أستراليا منح تأشيرة دخول إلى مغني الراب الأمريكي كريس بروان؛ لضربه نجمة البوب ريهانا في 2009، ونجم الملاكمة فلويد مايوذر الذي حكم عليه مرات عدة في قضايا عنف زوجي.