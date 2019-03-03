دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف Galaxy A40 قريباً بسعر 249 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات اليوم عن خطط سامسونج للإعلان قريباً عن إصدار أخر من هواتفها المتوسطة Galaxy A40، على أن يأتي هذا الإصدار بسعر 249 يورو إلى الأسواق.

كشفت شركة سامسونج حتى الآن عن ثلاثة هواتف من سلسلة A في كلاً من A10، وA30، وA50، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق A40 قريباً.

وقد نشرت اليوم تسريبات جديدة عبر MySmartPrice حول تسعير الإصدار القادم من سامسونج حيث من المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A40 بسعر 249 يورو أو ما يعادل 280 دولار، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار إلى الأسواق الأوروبية في البداية، لكن لم يتم الكشف عن موعد محدد لإنطلاق الهاتف رسمياً.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy A40 يأتي بمواصفات متوسطة بين هاتفي A30 وA50، على أن يدعم الإصدار الجديد رقاقة معالج Exynos 7904، لكن في تسريبات Geekbench أشير إلى أن الهاتف يضم رقاقة Exynos 7885 كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

أيضاً من المقرر أن يأتي هذا الإصدار مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام ويعمل بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة One بالتأكيد، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

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هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف Galaxy A40 قريباً بسعر 249 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.