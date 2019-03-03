شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم 334 مليون دولار لدعم البنك المركزى الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل تلفزيون العربية عن وزير المالية السعودى محمد الجدعان قوله إن المملكة أودعت 334 مليون دولار فى البنك المركزى الأردنى، وتبحث مع الكويت والإمارات العربية المتحدة مزيدا من الدعم. وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة معا حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار فى يونيو للمساهمة فى دعم الاقتصاد الأردنى المتعثر. واستقالت الحكومة الأردنية العام الماضى بعدما تسببت تخفيضات فى الإنفاق وزيادات ضريبية بموجب برنامج صندوق النقد الدولى فى احتجاجات شعبية نادرة.

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