صحيفة عبرية: إسرائيليون عرقلوا اعتراف واشنطن بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان

وادعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يؤدون خدمتهم في الولايات المتحدة الأمريكية ـ بحسب الصحيفة ـ قدموا رسائل لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لرفض مشروع قانون للاعتراف بـ"السيادة الإسرائيلية" على هضبة الجولان.

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وأكدت الصحيفة العبرية أن مشروع القانون الأمريكي قدمه كل من السيناتورين الجمهوريين، تيد كروز وتوم كوتون، الأسبوع الماضي، يقضي باستمرار السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، إلا أن مندوبي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الولايات المتحدة فضلوا عدم تمرير هذا القانون.

ورجحت الصحيفة العبرية تأجيل الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، على الأقل في هذه الآونة، بدعوى أن الوجود الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية حقيقة وواقع لا يمكن التشكيك بهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح ما هو مصير مشروع القانون، بعد تقديم هؤلاء الأمنيين الإسرائيليين تلك الرسائل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث، غير مرة، إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول ضرورة الاعتراف الأمريكي بـ"السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان"، نافيا تمرير مسؤولين عسكريين إسرائيليين مثل هذه الرسائل.