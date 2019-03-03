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وادعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يؤدون خدمتهم في الولايات المتحدة الأمريكية ـ بحسب الصحيفة ـ قدموا رسائل لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لرفض مشروع قانون للاعتراف بـ"السيادة الإسرائيلية" على هضبة الجولان.
© REUTERS / Al Drago
ورجحت الصحيفة العبرية تأجيل الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، على الأقل في هذه الآونة، بدعوى أن الوجود الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية حقيقة وواقع لا يمكن التشكيك بهما.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح ما هو مصير مشروع القانون، بعد تقديم هؤلاء الأمنيين الإسرائيليين تلك الرسائل.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث، غير مرة، إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول ضرورة الاعتراف الأمريكي بـ"السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان"، نافيا تمرير مسؤولين عسكريين إسرائيليين مثل هذه الرسائل.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عبرية: إسرائيليون عرقلوا اعتراف واشنطن بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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