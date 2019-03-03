ملك الغابة... حيوان ولي عهد دبي الأليف (صور)

ويشارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورا له مع مختلف أنواع الحيوانات، مرورا بالسباحة مع أسماك القرش إلى التقاط صور "سيلفي" من الزرافات.
وفي أحدث صوره مع الحيوانات، شارك ولي عهد دبي فيديو له مع أسد يدعى "موتشي".
ويظهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الفيديو وهو يداعب الأسد المستلقي على ظهره، ثم يكافئه بقطعة كبيرة من اللحم.
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