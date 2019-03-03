السعودية تودع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني

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© REUTERS / RONEN ZVULUN
وتابع وزير المالية "مستمرون في دعم الأردن نحو الإصلاحات الاقتصادية، ونعتقد أن الأردن جاد في مسيرة الإصلاح، فهو مر بأزمات كبيرة جدا ونعتقد أنه يستحق دعم المجتمع الدولي".
وأشار وزير المالية إلى أنه تمت الموافقة على تقديم "الدعم للأردن من خلال الصندوق العربي، ونبحث مع الأشقاء في الكويت والإمارات مجالات دعم إضافية".
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