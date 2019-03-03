قيادة عمليات بغداد تشن حملة كبرى لاعتقال المتسولين

ووجهت القيادة تشكيلاتها الأمنية كافة باعتقال المتسولين في شوارع العاصمة وأزقتها، إذ تم إلقاء القبض على 330 متسولا. يشار إلى أن ظاهرة التسول باتت مشهدا يوميا في شوارع العاصمة، وتفاقمت هذه الظاهرة بعد أحداث عام 2014، خاصة بين الأطفال والنساء.

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