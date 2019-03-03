نتنياهو: اتفقت مع بوتين على هدف مشترك وهو إخراج القوات الأجنبية من سوريا

وقال نتنياهو، في تصريحات خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت اليوم الأحد، "التقيت الأسبوع الماضي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وتمحورت المحادثات بيننا حول الملف الإيراني.. أوضحت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا وأوضحت بأوضح الأشكال أننا سنواصل العمل ضدها عسكريا".

وأضاف نتنياهو "اتفقنا على مواصلة أعمال آلية التنسيق العسكري بين الجيش الروسي وجيش الدفاع الإسرائيلي، واتفقت مع الرئيس بوتين على هدف مشترك وهو إخراج القوات الأجنبية التي وصلت إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية منها.. واتفقنا على تشكيل طاقم مشترك سيعمل على تحقيق هذا الهدف بمشاركة جهات أخرى".

​ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه وجه الدعوة للرئيس الروسي "ليكون ضيف الشرف في مراسم تدشين النصب التذكاري لإحياء ذكرى شهداء الحصار على لينينغراد وهو لبى دعوتي على الفور".

تابع نتنياهو "أعتقد أن قيام علاقات قوية وقريبة للغاية مع زعماء الدول العظمى في العالم ليس أمرا بسيطا.. هذه العلاقات تخدم أمن إسرائيل".