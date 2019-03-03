الجيش_اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في #صعدة

الخليج - واس

فرض الجيش الوطني اليمني، سيطرته على مناطق استراتيجية جديدة في مديريتي الصفراء ورازح محافظة صعدة، شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري: “إن وحدات الجيش استعادت مناطق، شعاب الحنكة، وسلسلة جبال بني أمية، في منطقة النقعة بمديرية الصفراء ، عقب معارك خاضتها ضد الانقلابيين الحوثيين”.

وأضاف المصدر، بحسب موقع /سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المواقع التي سيطر عليها عناصر الجيش الوطني، شملت جبل نواف الاستراتيجي المطل على مناطق الرزامات والنقعة.

كما سيطر عناصر الجيش، على مخازن أسلحة تابعة للحوثيين، اللذين تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي غرب صعده استعاد عناصر الجيش الوطني مسنودًا بقوات تحالف دعم الشرعية،

مناطق جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية رازح.

وذكر المصدر العسكري، أن القوات استعادت قرى أحمد علي، وصدام، ودمنان، في منطقة مسن القد بمديرية رازح.