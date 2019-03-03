مجلس_الشورى يناقش في جلسته المقبلة توصية بفتح المحلات وقت الصلاة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عن خضوع توصية تطالب بفتح المحلات وقت الصلاة لدراسة اللجنة المتخصصة، وذلك لعرضها على المجلس للنقاش.

وأوضح الصمعان وفقا لـ”اليوم”، أن هذا الموضوع يعد من التوصيات الإضافية عندما تقبل من أعضاء المجلس، لافتا إلى وجود الكثير من الضوابط التي تتعلق بتقديم التوصيات، من بينها ألا تخالف توصية قائمة أو قرارات سبق اتخاذها من قبل المجلس خلال مدة زمنية معينة.

وشدد على أن المجلس لديه القدرة والخبرات الواسعة على تقييم جميع النتائج المترتبة على تبني أي توصية، حيث يتم تشكيل لجنة متخصصة من خمسة أعضاء على الأقل، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، لدراسة ما يحال إليه.

يذكر أن مجلس الشورى طالب وزارة الشؤون الإسلامية قبل نحو عامين بدراسة تحديد فترة خمس دقائق بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية.