حرب وشيكة على القطاع.. هكذا توعد ليبرمان غزة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في تصريحات استقزازية، اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، أن من الضروري شن حرب رابعة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لكسر إرادتهم قبل الدخول في أية عملية سلام، بحسب زعمه.

وقال ليبرمان إن الحرب التالية هي الرابعة، وإذا قلت إنه لا مفر منها فيجب أن نجعلها حربًا رابعة وأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق هدوء قابل للاستمرار في قطاع غزة، لكن بشرط أن تُكسر إرادتهم وإيمانهم وأملهم في أنهم سيلقون بنا في البحر يومًا ما.

وردًا على سؤاله حول المنصب الذي يرغبه في الحكومة القادمة، قال ليبرمان إن الأولوية الأولى هي وزارة الجيش.

وشدد ليبرمان على أنه لن يشارك في حكومة يرأسها بيني غانتس، زعيم حزب حصانة إسرائيل، معتبرًا أنه ”رجل جيد ولكنه ليس مهنيًا، أنا أريد رجلًا لديه القدرة على الأداء.

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في المقابل، قالت وزيرة الإسكان والبناء الإسرائيلية من حزب "كلنا"، الذي يرأسه موشيه كاحلون يفعات شاشا بيتون، إن حزبها مستعد للانضمام إلى ائتلاف برئاسة حزب "كاحول لافان" في حال فوز هذا الحزب في الانتخابات.

ونقلت قناة "كان" العبرية الرسمية أن حزب ”كلنا“ لن ينضم إلى كتلة مانعة تضم أحزابًا مناهضة للصهيونية التي تعارض الطابع اليهودي لدولة ”إسرائيل“.

وشددت على أن موقف حزبها من ملف نتنياهو، أنه يمكن السماح له بالمضي في تولي مهام منصبه إلى حين الإعلان عن نتيجة جلسة المساءلة التي سيخضع لها أمام المستشار القانوني للحكومة.