حلوى إيطالية قديمة تشتهر في فينيسيا

تشتهر إيطاليا بصناعة ألذ أنواع الحلوى، والتي يأتي لتذوقها ملايين الزوار من جميع دول العالم على مدار العام، فكل إقليم من أقاليمها الـ20 بمدنه المختلفة، يُعرف بوصفاته التقليدية المميزة، على رأسها مدينة البندقية أو فينسيا.

لا تقتصر شهرة فينسيا على بحيراتها الرائعة ومراكبها الملونة وجسورها الكثيرة ومبانيها المعمارية المختلفة، فلديها تاريخ من وصفات الحلويات الشهية، من ألذها وأبسطها، الـ"بيكولي" أو "baicoli" أو بسكويت المرافقة، كما يطلق عليه من قبل أهلها.

بيكولي هو بسكويت جاف تقليدي مقرمش ذو رائحة، يقوم بصناعته أهل فينسيا فقط، مكون من شرائح رقيقة، ويحب أهل المدينة تناوله مع الحليب أو الشاي أو القهوة، بحسب موقع " lorenzovinci" الإيطالي.

أما تاريخياً، فهذا النوع من البسكويت كان يصنع خصوصا ليأخذه معهم البحارة على متن السفن أثناء رحلاتهم الطويلة التي كانوا يذهبون فيها لإقامة علاقات تجارية قديماً، فهو نوع من الحلوى المثالية التي يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون تغير في المذاق أو اللون، إذ كان يتم وضعه في صناديق من القصدير، لذلك أطلق عليه اسم "بسكويت المرافقة" أو "بسكويت البحر".

كما قيل إنها كانت تصنع في القرن الـ18 من قبل المخابز للمقاهي التي كانت ترتادها طبقة النبلاء والطبقة الوسطى الصاعدة، ومنذ ذلك الحين أصبح "بيكولي" البسكويت الأكثر تميزاً في البندقية.

واشتق اسم "baicoli" من اللهجة الفينيسية، ويعني السمك الصغير، فهو بيضاوي الشكل رفيع للغاية يشبه شكل السمك البوري الصغير، وعادة ما توضع هذه الحلوى اللذيذة في صندوق القصدير النموذجي الشهير الخاص بشركة أنجيلو كولوسي.

كما تعد وصفة حلوى "البيكولي" بسيطة للغاية وسهلة التحضير، ومن مكونات قليلة هي: الدقيق الأبيض وخميرة الخبز والسكر والزبدة وبياض البيض، لذا فهي حلوى لذيذة بمقادير قليلة، حافظت على وجودها عبر السنين لتصبح من أشهر الوصفات الإيطالية حتى يومنا هذا.