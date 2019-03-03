رولز رويس تتمسك بمحرك V12 وتؤجل العمل بالمحركات الكهربائية

قررت شركة رولز رويس البريطانية، المصنعة للسيارات الفاخرة، التمسك بمحركها فئة V12 وتأجيل الحديث عن طرح سيارات بمحركات كهربائية في الوقت الحالي، وفقا للعين الإخبارية.

وتشكل المحركات الكهربائية تحديا كبيرا لشركات السيارات التي عرفت بطرح سياراتها بمحركات قوية من فئتي V8 وV12 مثل بي إم دابليو، التي قررت مؤخرا طرح النسخة المقبلة من طراز الفئة السابعة بمحرك مهجن للمرة الأولى.

وعلى الرغم من أن شركة رولز رويس مملوكة في الوقت الحالي لمجموعة بي إم دابليو، فإن رولز رويس ترى أن قرار طرح طراز بمحرك كهربائي لا يخدم مصلحة الشركة في هذه المرحلة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن تورستن مولر، المدير التنفيذي لشركة رولز رويس، تأكيده على تمسك شركته بمحرك V12 لأطول فترة ممكنة.

وقال مولر إن شركة رولز رويس لن تتخلى عن طراز V12 ما دام مصرحا به دوليا، حتى يتعرض للمنع القانوني من الجهات المشرعة لصناعة السيارات في أوروبا والعالم.