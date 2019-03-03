دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تستبدل خاصية بصمة الصوت في هواتف الأندوريد بمساعدها الإفتراضي ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة جوجل في إستبدال خاصية مطابقة صوت المستخدم في هواتف Pixel 3 وPixel 3 XL لفتح الهاتف بشكل كامل، بواجهة مساعدها الإفتراضي نظراً لعدم توفر عامل الحماية بشكل كامل في هذه الخاصية.

أكدت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمر CES في بداية هذا العام، أن الشركة في طريقها لإزالة خاصية بصمة الصوت في هواتف الأندوريد، لتقدم شاشة البداية لمساعدها الإفتراضي كبديل لمطابقة بصمة الصوت ليظهر للمستخدم الإشعارات والرسائل إلى جانب التقويم.

وقد بدأت بالفعل جوجل في إجراء التغيير الجديد في هواتف Pixel 3 وPixel 3 XL نظراً لعدم توفر عامل الحماية والآمان الكافي في خاصية مطابقة الصوت، أيضاً من المقرر أن يتم إستبدال هذه الخاصية في جميع هواتف وأجهزة الأندوريد.

ومن المقرر أن تعرض شاشة مساعد جوجل الإفتراضي الردود والإشعارات التي تلقاها المستخدم بشكل مرئي أو نصوص، حيث تكشف عن الإشعارات من الجي ميل، التقويم، جهات الإتصال، التنبيهات، وما إلى ذلك دون أن يحتاج المستخدم إلى التسجيل في البداية لفتح الهاتف ببصمة الصوت، أو عن طريق إستشعار البصمة، حيث يعمل مساعد جوجل على عرض هذه الردود والمعلومات في شاشة الغلق عن طريق الأوامر الصوتية.

أيضاً من المقرر أن يأتي هذا التغيير الجديد في تحديث تطبيق جوجل في الإصدار رقم 9.27، على أن يتم دفع هذا التحديث لجميع أجهزة وهواتف الأندوريد قريباً.

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هذا الموضوع جوجل تستبدل خاصية بصمة الصوت في هواتف الأندوريد بمساعدها الإفتراضي ظهر على التقنية بلا حدود.