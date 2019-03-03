دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تويتر تجلب ميزة جديدة قريباً لدعم المستخدمين بتحكم أفضل في المحادثات ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة تويتر قريباً لدفع ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق، حيث تتيح حجب الردود والمحادثات في التغريدات بهدف دعم المستخدمين بمستوى أفضل من الحماية والتحكم.

تدفع شركة تويتر ميزة جديدة للمستخدمين قريباً في إطار جهود الشبكة الإجتماعية لتحسين تجربة المستخدمين، حيث تقدم ميزة إخفاء الردود التي يتلقاها المستخدمين على التغريدات، بغرض دعم المستخدمين بحماية أفضل.

ولقد أضافت تويتر خلال الفترة الماضية ميزة عدد حروف يصل إلى 280 في المحادثات، مما أتاح للمستخدمين فرصة أكبر للرد في المحادثات كبديل لتقسيم الردود إلى أكثر من تغريدة واحدة.

وفي تقرير جديد أشير إلى أن شركة تويتر تتيح للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في المحادثات، لذا كبديل لتحديد المحادثات في الشبكة الإجتماعية أو التطبيقات، يمكن للمستخدم إخفاء الردود الخاصة بالتغريدات لدعم المستخدم بتحكم أفضل.

كما أوضحت متحدثة باسم تويتر، أن الشركة تفضل بالتأكيد زيادة التفاعل في التطبيقات والشبكة الإجتماعية من خلال التغريدات والردود الخاصة بها، إلا أن الشركة تحرص أيضاً عى إيجاد التوازن بين مصالح الشركة والمعلنين إلى جانب المستخدمين أيضاً، كما أضافت أن وسائل الشركة لحظر الردود لا تكون كافية في بعض الأوقات للتحكم في الإنتهاكات، لذا يمكن لميزة حجب وإخفاء الردود أن تشكل تحكم أفضل ودعم لمستخدمي تويتر.

من جانب أخر يمكن لأي شخص أن يظهر الردود المحجوبة في التغريدات دون أن يكون له القدرة على إظهارها للجميع، مما يكشف للمتابعين فئة الردود الغير مرغوبة في المحادثات أو التغريدات.

المصدر

هذا الموضوع تويتر تجلب ميزة جديدة قريباً لدعم المستخدمين بتحكم أفضل في المحادثات ظهر على التقنية بلا حدود.