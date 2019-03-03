دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كندا ستسمح بعملية تسليم مدير هواوي المالي للقضاء الأمريكي بعد موافقة المحكمة

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستسمح بعملية تسليم “منغ وانزو” مدير هواوي المالي وإبنة مؤسس الشركة للولايات المتحدة بعد جلسة استماع سيتم عقدها في السادس من مارس الجاري ستحمل القرار الفصل إما بالموافقة أو الرفض على عملية التسليم.

وحسب إعلان وزارة العدل الكندية فإن البراهين والأدلة المقدمة من قِبل الولايات المتحدة ضد وانزو تعتبر كافية بخصوص التهم الموجهة إليها؛ مما يتيح المجال أمام الحكومة الكندية بقبول الطلب الأمريكي بتسليم المتهمة لإخضاعها للقضاء الأمريكي.

وشددت الوزارة الكندية أنه الجلسة المزمع عقدها لتقرير الموافقة على عملية تسليم وانزو أو رفضها لا تندرج تحت بند المحاكمة وأنها لن تقوم بتسليمها للولايات المتحدة إذا ما كانت هذه الخطوة قد تنتهك القانون المدني الكندي، كما نوهت لبقاء الموقوفة تحت الرقابة الشخصية والتتبع عبر GPS تماشياً مع قانون الكفالة المشروطة حتى تنتهي مجريات هذه العملية.

وتم إيقافها وانزو منذ قرابة الثلاثة أشهر وهي متواجدة في كندا على إثر مذكرة أصدرت بحقها من قبل الحكومة الأمريكية بدعاوى تهرب ضريبي وإنتهاك قوانين الحظر والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث قامت هواوي بدورها بنفي تلك التهم مستهجنةً استهدافها من قبل الحكومة الأمريكية بشكل ممنهج.

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