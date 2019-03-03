دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نيكون COOLPIX |كاميرتي B600 و A1000 بسعر منخفض

أعلنت نيكون عن إطلاق كاميرتين رقميتيتن من سلسلة COOLPIX الشهيرة للمبتدئين والتي تمتاز بالسعر المنخفض، الكاميرات التي أعلن عنها هي B600 و A1000 وكلتاهما تتمتعان بعدسة زوم رقمية وبشاشة تعمل باللمس.

* كاميرا COOLPIX B600

كاميرا B600 لديها مدى تكبير رقمي 60X موازي لـ 24-1440 ملم ويمكن تمديد هذا النطاق إلى 120x باستخدام ميزة Dynamic Fine Zoom، بالإضافة إلى الحد الأدنى لمسافة التركيز في وضع ماكرو بمقدار 0.4 بوصة وذلك للسماح لك بالاقتراب اكثر من موضوعك.

الكاميرا تحتوي على مستشعر CMOS المضاء من الخلف بوضوح 16 ميجابيكسل ومعالج EXPEED لتصوير الفيديو والصور الثابتة مع الحد من اهتزاز الكاميرا بمقدار ثلاث درجات.

© alqiyady نيكون COOLPIX |كاميرتي B600 و A1000 بسعر منخفض

تساعد حساسية ايزو ISO 6400 في تعويض نقص الإضاءة عند تصوير الفيديو أو التصوير الثابت، يمكن التقاط الفيديو بوضوح FHD وبسرعة تصل الى 60 إطار لكل ثانية، تتمتع الكاميرا بـ 19 وضع للمشهد و 36 تأثير أثناء التصوير، تحتوي الكاميرا أيضاً على اتصال Wi-Fi وبلوتوث ويمكنك بسهولة مشاركة الملفات مع الأجهزة المحمولة باستخدام تطبيق SnapBridge.

© alqiyady نيكون COOLPIX |كاميرتي B600 و A1000 بسعر منخفض

سعر كاميرا نيكون كولبيكس B600 يبلغ 325$ دولار امريكي، أي ما يعادل: 1,195 درهم اماراتي / 1,220 ريال سعودي / 100 دينار كويتي / 1,185 ريال قطري / 5,585 جنيه مصري.

* كاميرا COOLPIX A1000

تجمع كاميرا A1000 بين عدسة تكبير رقمي مكافئة لـ 24-840 ملم وعدسة مراقبة إلكترونية وشاشة لمس قابلة للإمالة، وكما هو الحال في B600 يمكن مضاعفة نطاق التكبير عبر ميزة Dynamic Fine Zoom.

© alqiyady نيكون COOLPIX |كاميرتي B600 و A1000 بسعر منخفض

الكاميرا لديها سينسور CMOS بوضوح 16 ميجابيكسل مضاء من الخلف مع حساسية أيزو تصل الى ISO 6400، مع إمكانية التصوير بصيغة RAW الخام مع تحسين جودة الصورة، مع ميزة Peaking عند التصوير باستخدام التركيز اليدوي مع 20 وضعية إبداعية للتصوير الثابت.

يمكن تسجيل الفيديو بجودة UHD 4K في كاميرا A1000 مع تفعيل وظيفة Active D-Lighting للمحافظة على التفاصيل في ظروف التصوير عالية التباين، كما يساعد تقليل الاهتزاز الإلكتروني في تقليل الاهتزازات الناتجة عن الحركة.

© alqiyady نيكون COOLPIX |كاميرتي B600 و A1000 بسعر منخفض

تشتمل كاميرا A1000 على عدسة معاينة الكترونية وشاشة لمس TFT LCD بقياس 3 إنش قابلة للإمالة، واتصال Wi-Fi وبلوتوث لسهولة مشاركة الملفات باستخدام تطبيق SnapBridge.

سعر كاميرا نيكون كولبيكس A1000 يبلغ 475$ دولار امريكي، أي ما يعادل: 1,745 درهم اماراتي / 1,780 ريال سعودي / 145 دينار كويتي / 1,730 ريال قطري / 8,310 جنيه مصري.

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