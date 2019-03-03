شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتفخيخ مخازن الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية فى الحكومة اليمنية، على أن "صمت المجتمع الدولى على هذه الجرائم التى تقوم بها جماعة الحوثى، بحق الأعمال الإغاثية غير مقبول". بحسب "سبأ"،

ودعا فتح الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى "إدانة هذا التصرف الإجرامى الذى يهدف إلى حرمان الشعب اليمنى من المساعدات الإغاثية فى محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات غير المحررة".

وخلفت هذه الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة أدت إلى تفشى الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية فى اليمن الذى يعد من أفقر دول العالم، فيما تحذر منظمات دولية من مجاعة محدقة فى حال عدم توقف المعارك وفك الحصار عن المدن.

وشدد على ضرورة "قيام المنظومة الأممية والدولية بإجراءات فورية تعمل على الإنهاء السريع والفورى لكافة الانتهاكات بحق العمليات الإنسانية فى اليمن".

ومنذ أكثر من 3 أعوام يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى والمدعومة من التحالف العربى بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.