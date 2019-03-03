مقتل 32 مسلحا من النصرة و 18 جنديا فى هجوم بريف حماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكرى فى الجيش السورى مقتل 32 مسلحا من "جبهة النصرة" الإرهابى و18 جنديا فى صفوفه، نتيجة هجوم للنصرة على نقاط عسكرية للجيش بريف حماة الشمالى بسوريا.
وقال المصدر العسكرى - لقناة "روسيا اليوم" الأحد - " بدأت جبهة النصرة الهجوم على نقاط الجيش السوري، وأسفر الهجوم عن مقتل 32 عنصرا من الفصائل المسلحة و 18 للجيش السورى ".
وأشار المصدر إلى أن سلاح الجو السوري، استهدف أرتال وتجمعات الفصائل المسلحة فى اللطامنة والزكاة، موضحا أن الهجوم توقف بعد قطع خطوط الإمداد، وقوات الجيش تمكنت من قتل انتحاريى النصرة على مسافة بعيدة عن نقاطه .
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