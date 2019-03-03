رئيس برلمان الأردن يدعو لتحرك فاعل للتوصل لحل سياسي يحفظ وحدة سوريا

عمان- سبوتنيك. وقال الطراونة، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاتحاد البرلماني العربي، في العاصمة عمان اليوم الأحد، "أما عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، فلابد من تحرك فاعل تجاه التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويعيد لسوريا عافيتها، ولتستعيد دورها ركنا أساسيا من أساس الاستقرار في المنطقة، وركنا من أركان العمل العربي المشترك".

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وأضاف الطراونة "كما ندعو إلى تظافر الجهود للحفاظ على الاستقرار في سوريا، وعلى الإنجازات التي تم تحقيقها ضد تنظيم داعش الإرهابي ودعم الجهود التي تمهد الطريق أمام العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم".

واستقبل رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، أمس السبت، رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، الذي وصل إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، التي تنعقد غدا.

وتعد هذه المشاركة السورية الأولى بعد سنوات من الغياب، الذي سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.

وينعقد اليوم المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، والذي يستمر انعقاده يومين متتاليين، برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية علي عبد العال.

وهذه المشاركة السورية هي الأولى بعد سنوات من الغياب الذي سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.