إيران: هذا الرجل يذل السعودية والإمارات

© AFP 2018 / Atta Kenare

وخلال الملتقى الوطني لتاريخ الدفاع المقدس (1980-1988) الذي عقد بالمكتبة الوطنية في طهران، صباح اليوم الأحد، قال شمخاني إنه "لن يكون أمام أمريكا والدول المتحالفة معها في المنطقة سوى الهزيمة، وذلك وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة والغرب والدول الرجعية في المنطقة تستأجر عناصر إرهابية ومرتزقة لضرب جذور المقاومة في سوريا والعراق واليمن"، مؤكدا أن "إيران ستنتصر على ترامب وسياسة العقوبات الأمريكية".

وأشار شمخاني، إلى أن "الجيش السوري والحشد الشعبي وأنصار الله والمقاتلين الإيرانيين أثبتوا أن الغرب ليس مركز العالم، وأن القوة الأمريكية نمر من ورق قابل للانهيار"، مؤكدا أن عالم اليوم قد أدرك هذه الحقيقة وهي أن الدم ينتصر على السيف في حرب الإرادات.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن ترامب وأزلامه يذلون السعودية والإمارات ليل نهار، إذ يقولون لهما بأنكما لا قيمة لكما، ولا يمكنكما الصمود والمقاومة بدون أمريكا حتى ليوم واحد، مؤكدا أن إحباطات ترامب في إيجاد تحالف ضد إيران إلى جانب تأجيج الخلافات الداخلية بين الدول العربية في المنطقة وفشل مؤتمر وارسو، تشكل نماذج لحقائق تثبت أن لا سبيل سوى الفشل والهزيمة بانتظار أمريكا وحلفائها.

وقال، إن "توقعاتي حول حلفاء أمريكا في المنطقة هو أنه لو استمروا في سياستهم باللجوء إلى أعداء الإسلام فإنهم سيواجهون انتفاضة من مواطنيهم المهانين".

وتابع شمخاني، أنه وبفضل الثورة الإسلامية فقد انتكست راية هيمنة أمريكا والغرب في المنطقة وأن المواجهة حامية الوطيس الجارية بين الجبهتين تمضي بنجاح متزايد لمصلحة جبهة المقاومة، مضيفا أن تفوق الجبهة الداعية للاستقرار والصانعة له أمام جبهة صانعي الإرهابيين وحماة زعزعة الاستقرار، يحمل هذه الرسالة وهي أن سياسات أمريكا ماضية إلى الانحدار.