أمير قطر يدعو باكستان والهند إلى التهدئة وحل الخلاف بالحوار

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "أمير البلاد استعرض في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندار مودي العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية خاصة الخلاف بين الهند وباكستان، داعيا إلى التهدئة بين البلدين الجارين، ومؤكدا على أهمية الحوار لحل الخلاف".

وأضافت الوكالة القطرية أن "أمير البلاد استعرض أيضا خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الخلاف بين باكستان والهند، حيث دعا أمير قطر إلى التهدئة بين البلدين الجارين".

​وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح اليوم الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

وأفادت وسائل إعلام هندية بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".

فيما قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو.