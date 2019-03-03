الغارديان: "حزب الله" مسيطر على كل شيء

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وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "حزب الله" اللبناني أكبر من أي وقت مضى في بيروت حتى بعد اتخاذ بريطانيا قرارا بوضع الحزب على لائحة الإرهاب.

ولفتت الصحيفة أن الإعلان البريطاني الأخير بشأن الذراع السياسي لـ "حزب الله" على أنه تنظيما إرهابيا ينسجم مع سعي الولايات المتحدة إلى عزل إيران، التي بدورها انتقدت القرار واعتبرته تجاهلا متعمدا لقطاع واسع من الشعب اللبناني وكذلك للموقف القانوني للتنظيم في الهيكل السياسي والإداري في لبنان.

وأوضحت "الغارديان" أن في بيروت، يملك حزب الله ثلاث حقائب وزارية، ويشغل معه الحلفاء حوالي 70 مقعدا في البرلمان الذي يبلغ إجمالي عدد مقاعده 128. وبهذا يكون له الفصل في أهم قرارات الحكومة الجديدة الهشة".