صاروخ باليستي لـ"أنصار الله" يقتل ويصيب العشرات من الجيش اليمني

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© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف سريع "وكانت الضربة مسددة بقوة الله حيث شوهد عشرات السيارات تنقل القتلى والجرحى باتجاه جيزان وسط تحليق مكثف للطيران بأنواعه".
وتوعد متحدث قوات صنعاء، بتنفيذ المزيد من الضربات في قادم الأيام، مؤكداً ان "قوى العدوان ومرتزقتها لم تعد في مأمن من صواريخ وضربات الجيش واللجان الشعبية".
وينفذ تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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