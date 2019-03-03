ضبط قائد المركبة متهور اصطدام بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن الحساب الرسمي للمرور على تويتر اليوم الأحد أنه تم القبض قبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات، وأشار إلى أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

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